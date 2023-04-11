У красноярской стримерши, издевавшейся над сыном, забрали детей

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Правоохранители забрали детей у красноярской стримерши, которая издевалась над детьми. 23-летняя женщина материлась на одного из своих детей и угрожала ему, а все действо снимала в прямом эфире в соцсетях. На ролики обратили внимание в следственном комитете.

Правоохранители забрали двоих сыновей красноярки в специализированный дом ребенка. Детям 3,5 и 1 год. Самой женщине суд в ближайшее время выберет меру пресечения.

Отметим, что ее подозревают в истязании детей – это 117 статья УК, по которой женщине может грозить до 7 лет лишения свободы. Сейчас следователям предстоит выяснить, занималась ли стримерша рукоприкладством, или лишь угрожала детям.