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НовостиОбщество11 апреля 2023 14:44

В Красноярске в преддверии пожароопасного сезона начали работать бригады косарей

В первую очередь в городе уберут 18 территорий
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске начали уборку сухой травы в преддверии потепления. Бригады косарей вышли в районе Северного шоссе и на Бадалыке – сейчас потенциально опасную растительность срезают на Караульной и Лысой горах.

– Покосы травы в городе производили всё лето и даже поздней осенью. Однако размер города огромный и скосить всю траву одномоментно на всей территории, перед снегом, физически невозможно. Поэтому покос травы ведётся практически всегда, как только позволяет погода, – отметили в мэрии.

По данным властей, в первоочередном перечне проблемных территорий – 18 точек, которые необходимо обработать в ближайшее время.