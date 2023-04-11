В Красноярске в преддверии пожароопасного сезона начали работать бригады косарей

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске начали уборку сухой травы в преддверии потепления. Бригады косарей вышли в районе Северного шоссе и на Бадалыке – сейчас потенциально опасную растительность срезают на Караульной и Лысой горах.

– Покосы травы в городе производили всё лето и даже поздней осенью. Однако размер города огромный и скосить всю траву одномоментно на всей территории, перед снегом, физически невозможно. Поэтому покос травы ведётся практически всегда, как только позволяет погода, – отметили в мэрии.

По данным властей, в первоочередном перечне проблемных территорий – 18 точек, которые необходимо обработать в ближайшее время.