Самолет после вылета вернулся в аэропорт Красноярска из-за шума в фюзеляже

Фото: Мария ЛЕНЦ

Самолет «КрасАвиа» сегодня вернулся в аэропорт Красноярска после вылета. Борт утром должен был лететь в Мотыгино, однако после взлета пилоты заметили посторонний шум в фюзеляже. Судно было решено посадить обратно в аэропорт вылета, пишут Gornovosti.

– После взлета по маршруту Красноярск (Черемшанка) – Мотыгино был обнаружен посторонний шум в фюзеляже. Пилоты приняли решение вернуться в базовый аэропорт. Через 12 минут они благополучно совершили посадку, – сообщили в «КрасАвиа».

Позже стало известно, что шум издавало оторвавшееся резиновое уплотнение антиобледенителя. На безопасность полета это никак не влияло, но характер поломки выяснился уже на земле.

Добавим, что рейс в итоге перенести на следующий день: после посадки самолета в аэропорту задул сильный боковой ветер, так что вылет решили отложить.

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