В Красноярске появился новый скандальный самострой «Кантри 2»

Фото: Илья Зайцев

В Красноярске вновь назревает скандал вокруг незаконного самостроя, прозванного в народе «Кантри 2». Как рассказал в соцсетях депутат Илья Зайцев, кто-то возвел металлический каркас, напоминающий навес, на участке возле Центрального рынка – несмотря на прямой запрет что-либо строить на этой территории.

– Замысел понятен - сейчас Арбитражным судом края назначена судебная экспертиза, которая должна установить соразмерность возведенного объекта площади участка и на основании этого попытаться вернуть участок городу, признав действия департамента муниципального имущества по продаже земли незаконными. А строительство там «навеса» вроде бы объясняет, зачем нужен участок такой площади, – написал Зайцев.

Депутат сообщил, что уже направил обращения в прокуратуру и властям города с просьбой принять меры.

Отметим, что название «Кантри 2» возникло неспроста. У горожан до сих пор свеж в памяти скандал вокруг кафе «Кантри», которое было возведено прямо на тротуаре проспекта Мира. Неказистая конструкция вызвала возмущение горожан, а власти города и профильные органы долго бились за снос самостроя – несмотря на его явную незаконность и многочисленные постановления о сносе, каменная коробка до сих пор стоит на проспекте.