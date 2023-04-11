В Красноярске подведут итоги I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город»

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В финал вышло порядка 100 заявок. Всего организационным комитетом было рассмотрено более 200 проектов, представленных 51 субъектом страны. Самыми активными регионами, подавшими наибольшее количество заявок, стали Белгородская, Тюменская, Калужская, Московская, Мурманская, Липецкая и Рязанская области, Красноярский и Ставропольские края, Республика Татарстан, Москва и Севастополь.

Национальная премия за вклад в развитие городского хозяйства «Умный город» – площадка, где лучшие реализованные проекты смогут получить заслуженное профессиональное признание. На выставочной экспозиции регионы России смогут показать существующие достижения и обменяться опытом для дальнейшего развития проекта «Умный город».

Победители премии будут определены в 29 отраслевых и специальных номинациях, а также в персональной номинации. Перед церемонией делегатов ждет пленарная сессия, главной темой которой станет вопрос финансирования и мер поддержки для разработки и внедрения решений умных городов. Ведомственный проект по цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».