Расходы бюджета Красноярского края впервые превысят 400 миллиардов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевые парламентарии готовятся к весенней корректировке бюджета на текущий 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов. И сразу нужно отметить, что впервые в истории расходная часть превысит 400 миллиардов рублей.

По словам председателя Заксобрания Алексея Додатко, будь внешнеэкономические условия более благоприятными, регион мог бы рассчитывать на еще больший объем поступлений денег. Но, учитывая, под каким давлением находится налоговая база, особенно, в части налога на прибыль, удалось достигнуть хороших показателей.

Планируется, что после принятия поправок доходы увеличиваются на 2,8 миллиарда рублей – до 346,8 миллиардов. Расходы возрастают на 17,6 миллиарда – до 406,6 миллиардов. Источником финансирования дефицита являются остатки средств на начало текущего года.

Значительное место в корректировке занимает социальная сфера: здравоохранение, зарплата работникам бюджетной сферы, строительство социальных объектов, переселение из ветхого жилья и другое.