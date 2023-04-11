Глава Красноярска Владислав Логинов проверил реконструкцию школы на проспекте Свободном

Глава Красноярска проверил реконструкцию школы на проспекте Свободном. Фото: администрация города

Глава Красноярска Владислав Логинов проверил реконструкцию школы № 21 на проспекте Свободном. Здание учебного заведения было построено в 50-х годах прошлого века и нуждалось в капитальном ремонте, фактически из-за аварийного состояния его стало нельзя эксплуатировать. К 2022 году были проведены все обследования, получены все экспертизы и найден подрядчик. И работа закипела.

В настоящее время на объекте ведутся общестроительные работы, отделка, монтируются инженерные сети, вентиляция, отопление. Вскоре черновые работы будут завершены. И как только наступит теплая погода, начнется обустройство фасада.

В мэрии добавили, что для обновленной школы закупят и новое оборудование, в том числе для пищеблока. Обязательно обустроят прилегающую территорию. Что касается горельефа на фасаде, его решено сохранить по многочисленным просьбам горожан.