В Красноярске сняли с турнира детские хоккейные команды после избиения тренера Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске сняли с весеннего турнира детские команды по хоккею с мячом «Енисей-2009» и «Бригантина». Это те самые команды, тренера которых в минувшую пятницу 7 апреля избили двое мужчин, отцы юных спортсменов. Они заявили, что недовольны им, поскольку он не выпускал их детей в основной состав.

Разнимать дерущихся пришлось игрокам. На место прибыли сотрудники Росгвардии, они задержали нападавших и доставили в дежурную часть. Одному мужчине 45 лет, другому 41. Потерпевшему назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой и будет принято решение в соответствии с законодательством.

В пресс-службе СШОР «Проспекту Мира» пояснили, что команды «Бригантина» и «Енисей-2009» участвовали только в первый день, а затем их сняли из-за «технического поражения». По результатам соревнований они набрали меньше всего баллов, поэтому их определили на 5 и 6 место. Правда, сам инцидент комментировать в школе отказались. Однако министерство спорта края начало служебную проверку.