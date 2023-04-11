В Красноярске школьник попал под машину. Фото: ГИБДД

В Красноярке школьник попал под колеса автомобиля. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГИБДД города. Случилось это накануне, 10 октября, в вечернее время. Восьмилетний мальчик возвращался домой с прогулки и решил сократить путь через улицу 40 лет Победы. До пешеходного перехода было всего 80 метров, а он решил перебежать проезжую часть в неположенном месте.

В тот момент по улице Гриболевской ехал «Субару». 34-летний водитель не успел среагировать на резкое появление пешехода, совершил на него наезд. В результате происшествия мальчик получил травмы, был доставлен в медицинское учреждение. Его осмотрели и назначили амбулаторное лечение.

В ГИБДД напоминают родителем, чтобы не уставали повторять с детьми правила безопасности. Чтобы после не ездить с ними по больницам и не проливать горькие слезы, обвиняя всех и вся.