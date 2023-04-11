На Красноярск надвигается пыльная буря Фото: ИВАНОВА Диана

На Красноярск надвигается пыльная буря. Она уже охватила южные районы Хакасии и Красноярского края. С утра очевидцы передавали, что сильными порывами ветра в воздух поднимается сухая пыль, которая ухудшает видимость. Сообщения приходили из Шушенского, Минусинского районов. Ближе к обеду уже из Новоселовского и Балахтинского. Автомобилисты, оказавшиеся сегодня на федеральной трассе Р257 на трассе Абакан – Красноярск, отмечают, что при сильных порывах ветра видимость снижается всего до нескольких метров. Самые осторожные даже останавливаются, чтобы переждать непогоду – так безопаснее.

До Красноярска пыльная буря тоже добралась, но не такая сильная. Дело в том, что в городе пробрасывает дождь, он прибивает пыль. Поэтому особых неприятностей, как это случилось в мае 2022 года, быть не должно. Напомним, что в тот день из-за сильного ветра после нескольких сухих недель начались ландшафтные пожары, в результате которых на территории края огнем были уничтожены несколько сотен частных жилых домов.