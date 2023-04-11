В Красноярске в ночь с 15 на 16 апреля ограничат движение и парковку возле храмов

Во время Пасхальной службы парковаться рядом с храмами будет нельзя Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске из-за Пасхальных богослужений временно ограничат движение и парковку возле городских храмов. Об этом сообщает мэрия.

15 апреля с 23.00 и до 2 часов ночи будет закрыта крайняя правая полоса от улицы Свердловская,30а до пересечения с переулком Промышленный, а также крайняя левая полоса от Ленина,13/2 до 9 января.

В эту же ночь с 23.00 до 3 часов утра для движения закроют участок от переулка Промышленный, 7 до Свердловской, а также участок от Ленина до улицы 9 Января, 28.

С 18.00 15 апреля до 12 дня 16 апреля закрыт будет и участок от Менделеева, 35 до Щорса.

Парковаться и останавливать транспорт нельзя будет также с 18.00 15 апреля до 6 утра 16 апреля по улице 9 Января от Ленина до 9 Января, 28.

С 18.00 15 апреля и по 12.00 16 апреля нельзя будет припарковать автомобиль по Менделеева (от Академика Павлова,35 до Щорса), по Лесной (от перекрестка с Благодатной, 37,1 до Лесной, 43а), и в переулке Послушников от Вознесенской до Лесной, 55а/3.