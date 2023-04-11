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НовостиОбщество11 апреля 2023 7:22

В гостях у губернатора Красноярского края побывали школьники

Александр Усс рассказал, как проходит его день
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: правительство Красноярского края

Фото: правительство Красноярского края

В гостях у губернатора Красноярского края Александра Усса побывали ученики школы №154 краевой столицы. Ребятам провели экскурсию по региональному правительству, рассказали об истории возникновения края, его государственной символике и почетных жителях и пригласили в кабинет главы.

Руководитель региона рассказал школьникам, как проходит его день, как работает правительственный аппарат и разрешил позвонить по специальному телефону председателю правительства. Один из школьников даже занял губернаторское кресло на время общения гостей с главой края.

Сами же ученики рассказали Александру Уссу о том, как они помогают участникам специальной военной операции: например, собирают гуманитарную помощь.