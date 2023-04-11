В Ачинске полиция задержала закладчицу с крупной партией наркотиков

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Полиция задержала девушку 1988 года рождения, которая занималась закладкой наркотиков в Назарово и Ачинске. У нее было при себе 20 свертков, плотно замотанных изолентой, и жестяная банка, в которой находилось почти 50 граммов синтетического наркотика, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В квартире у закладчицы обнаружились весы и еще 24 свертка, а также пакет с веществом, которое только предстояло расфасовать.

Девушка рассказала, что уголовно наказуемую работу нашла в интернете. Теперь в ее отношении заведено уголовное дело.