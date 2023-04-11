Почему птенцы и зверята слушают маму беспрекословно?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже восьмой год в Красноярске при поддержке золотодобывающей компании «Полюс» проходит благотворительный проект «Клуб выходного дня» для приемных семей. В этом году основная программа посвящена Десятилетию науки и технологий, оно объявлено в нашей стране в апреле прошлого года. Его приоритетная задача - популяризация науки, поэтому в программе этого года – участие в разных научных шоу и мастер-классах, посещение музеев.

Фото: Мария ЛЕНЦ

И если в музее можно бегать, играть, все трогать и нюхать, значит, вы попали в Музей леса, который работает в краевом Лесопожарном центре и в котором интересно и шестилеткам, и взрослым.

Посидели на лесном троне и загадали желание, которое непременно сбудется, посчитали, сколько лет дереву, увидели, как прячутся и как охотятся животные.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Но самое главное, узнали, почему так важно слушаться маму!

- У детенышей животных в природе очень много врагов. И если мама подает знак прятаться, они слушаются беспрекословно, иначе попадут в беду, - объяснила Наталья Горских, начальник отдела по пропаганде в области охраны лесов краевого Лесопожарного центра. – Поэтому в живой природе все малыши очень послушные и делают все, что им «говорит» мама.

Закончилась игровая экскурсия чаепитием и подарками. В этом году все семьи, участники «Клуба выходного дня», получили книги из серии «Великие умы России», изданные «Комсомольской правдой». Как все было можно посмотреть в нашей фотогалерее.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Организаторы «Клуба выходного дня» для приемных семей: золотодобывающая компания «Полюс», «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.

Как прошла первая встреча Клуба в этом году и как теперь мамы будут читать детям сказки, можно узнать здесь.