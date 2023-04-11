В Красноярском крае появится отделение фонда «Защитники Отечества»

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярском крае в скором времени откроется региональное отделение фонда «Защитники Отечества», которое занимается поддержкой участников специальной военной операции. Об этом рассказал губернатор региона Александр Усс.

- Здесь можно будет без казенщины, по принципу одного окна оформить все документы. Помимо этого, у каждого ветерана будет социальный координатор, который займется его персональным сопровождением.

Сейчас идет отбор кандидатов, которые будут оказывать военнослужащим и их семьях всю необходимую юридическую, психологическую и медицинскую помощь.

Для офиса регионального фонда уже нашли место в Красноярске. В планах – открытие реабилитационного центра и Дома ветеранов.