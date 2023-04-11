В центре Красноярска горели хозяйственные постройки

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

По улице Ленина в центре Красноярска вечером 10 апреля загорелись хозяйственные постройки. Сообщение в дежурную часть поступило в 21.20, сообщает ГУ МЧС России по региону.

На тушение отправилось сразу 6 единиц техники. Уже около 22 часов пламя удалось погасить, а полностью ликвидировать огонь пожарные смогли в 23.18.

Из-за чего загорелись помещения, еще предстоит выяснить дознавателю.

Всего за прошедшие сутки пожарные потушили 14 возгораний, обошлось без погибших и пострадавших.