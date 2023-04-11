В Красноярске химчистка делала наценку на брендовые вещи. Фото: телеграм-канал Дмитрия Горяева

В одной из химчисток Красноярска выявили факт завышения цены на чистку брендовой одежды. Клиенты обратили на это внимание, возмутились и сообщили в Роспотребнадзор. Специалисты провели выездное обследование и действительно, информация подтвердилась: в «Мистер Чисто» по-особому – рублем – выделяли вещи около сорока модных производителей. Среди них: Max Mara, Givenchy, Prada, Balenciaga, Gucci, Fendi, Versace, Valentino, Dior, Armani, Chloe, Boss, Chanel, D&G, Louis Vuitton, Tom Ford и другие.

Об этом указано в прейскуранте, а также в объявлении на стенде в пункте приема/выдачи вещей красноярской химчистки, расположенной по ул.78 Добровольческой Бригады, 12. Согласно тому же прейскуранту, цены на услуги установлены исходя из категории и вида изделия: шуба, дубленка, пальто, куртка, пуховик, плащ, то есть независимо от фирменного бренда. При этом конкретные цены на чистку одежды вышеуказанных брендов отсутствуют.

Как сообщил в своем телеграм-канале руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, по закону в публичном договоре цена товаров, работ или услуг должна быть одинаковой для всех потребителей соответствующей категории, за исключением случаев, когда по закону или в соответствии с иными правовыми актами отдельным категориям потребителей предоставляются льготы. Таким образом, увеличивать цены на услуги химической чистки в зависимости от бренда/марки изделия неправомерно.