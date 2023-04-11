Красноярская лже-целительница сняла порчу за 1,5 миллиона рублей и получила 4 года колонии. Фото: МВД

Красноярская лже-целительница получила солидный срок за то, что сняла порчу с доверчивой женщины. Четыре года проведет в колонии общего режима. Сама история произошла летом 2021 года, аферистка вдоволь поизмывалась над своей жертвой, запугивая ее темными силами.

А началось все с милостыни. Стучится 49-летняя гражданка в дверь квартиры и просит «подайте на пропитание». 52-летняя сердобольная и доверчивая хозяйка протягивает ей две банки варенья. Слово за слово – и вот уже гостья сообщает, что обладает магическим даром, может исцелить. А у кого сейчас идеальное здоровье? Вот и хозяйка дома поделилась, что есть у нее проблемы.

И началось. Однажды, чтобы запугать, мошенница ночью вывезла потерпевшую на кладбище, где рассказала, что предвидит ее скорую смерть. Перепуганная красноярка отдала «чародейке» все свои золотые украшения, продала машину и также отдала ей деньги. А мошенницу уже понесло, она заявила, что корень зла – в квартире. Нужно якобы взять кредит под залог жилья, а потом совершить над ними обряд.

- После обряда очищения мошенница забрала деньги, пообещав вернуть, и перестала выходить на связь. Только тогда женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Стражи правопорядка задержали аферистку, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.