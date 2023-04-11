Появилась информация о награждении губернатора Красноярского края орденом Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась информация о награждении губернатора Красноярского края Александра Усса орденом «За заслуги перед отечеством» III степени. Однако новость, залетевшая в информпространство из неизвестных источников, ничем и никем пока не подтверждается. Нет никаких сведений на официальном сайте Кремля. В пресс-службе правительства Красноярского края также ее не подтверждают. Таким образом слухи остаются слухами, да и те под большим вопросом. В чем вообще смысл тайного награждения?

Добавим, что у Александра Усса есть государственные награды, которые никто не скрывает. Среди них орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2005 год), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2010 год); орден Александра Невского (2021 год).