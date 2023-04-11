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НовостиОбщество11 апреля 2023 2:00

В Красноярске прошел региональный этап Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов

Рассказываем, кто стал победителем
Полина КУЗНЕЦОВА
Серебряными призерами соревнований стали угольщики. Фото предоставлено участниками фестиваля

Серебряными призерами соревнований стали угольщики. Фото предоставлено участниками фестиваля

В Красноярске в центре экстремального спорта «Спортэкс» завершился региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов Красноярского края. За главный приз – путевку на Всероссийский фестиваль ГТО - боролись 42 команды сотрудники предприятий и организаций различных ведомств региона. В итоге среди трудовых коллективов первое место занял Физкультурно-спортивный центр имени Ярыгина из Шушенского района, второе у АО «СУЭК» (г. Бородино), на третьем месте - ООО «Норильскникельремонт» (г. Норильск).

В команде серебряных призеров участвовали сотрудники угледобывающих предприятий – Бородинского, Березовского, Назаровского разрезов, и головного офиса.

- Соперники были достойные, у всех за плечами большая подготовка, - делится впечатлениями от соревнований инструктор по спорту Бородинского разреза Иван Трикопенко. - На региональном фестивале мы не новички, и очень приятно видеть новые лица, понимаешь, что все больше людей заботятся о своем здоровье, сами занимаются спортом и показывают пример своим коллегам, подрастающему поколению.

Двухдневный спортивный марафон включал сдачу нормативов ГТО в пяти дисциплинах: бег на длинную дистанцию, упражнение на пресс, гибкость, отжимание или подтягивание, плавание на 50 метров. Кстати, на вторую строчку турнирной таблицы угольщики поднялись в первый же день, и не уступили соперникам серебряные медали по итогам соревнований. В личном зачете среди женщин в возрасте 35-39 лет первое место заняла ведущий специалист отдела по персоналу и социальным вопросам Назаровского разреза Наталья Зима – в копилку команды она принесла 421 очко. У мужчин в возрастной ступени 40-44 года третий результат показал инструктор по спорту Бородинского разреза Иван Трикопенко – он набрал 442 очка из 500 возможных.

А в номинации «Государственные и муниципальные служащие» первыми оказались спортсмены ГУ МЧС по Красноярскому краю, на втором месте 13й Пожарный спасательный отряд (Енисейский район), третье место у Специального управления ФПС № 19 МЧС (г. Зеленогорск).