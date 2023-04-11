В Красноярске прошел региональный этап Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов

Серебряными призерами соревнований стали угольщики. Фото предоставлено участниками фестиваля

В Красноярске в центре экстремального спорта «Спортэкс» завершился региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов Красноярского края. За главный приз – путевку на Всероссийский фестиваль ГТО - боролись 42 команды сотрудники предприятий и организаций различных ведомств региона. В итоге среди трудовых коллективов первое место занял Физкультурно-спортивный центр имени Ярыгина из Шушенского района, второе у АО «СУЭК» (г. Бородино), на третьем месте - ООО «Норильскникельремонт» (г. Норильск).

В команде серебряных призеров участвовали сотрудники угледобывающих предприятий – Бородинского, Березовского, Назаровского разрезов, и головного офиса.

- Соперники были достойные, у всех за плечами большая подготовка, - делится впечатлениями от соревнований инструктор по спорту Бородинского разреза Иван Трикопенко. - На региональном фестивале мы не новички, и очень приятно видеть новые лица, понимаешь, что все больше людей заботятся о своем здоровье, сами занимаются спортом и показывают пример своим коллегам, подрастающему поколению.

Двухдневный спортивный марафон включал сдачу нормативов ГТО в пяти дисциплинах: бег на длинную дистанцию, упражнение на пресс, гибкость, отжимание или подтягивание, плавание на 50 метров. Кстати, на вторую строчку турнирной таблицы угольщики поднялись в первый же день, и не уступили соперникам серебряные медали по итогам соревнований. В личном зачете среди женщин в возрасте 35-39 лет первое место заняла ведущий специалист отдела по персоналу и социальным вопросам Назаровского разреза Наталья Зима – в копилку команды она принесла 421 очко. У мужчин в возрастной ступени 40-44 года третий результат показал инструктор по спорту Бородинского разреза Иван Трикопенко – он набрал 442 очка из 500 возможных.

А в номинации «Государственные и муниципальные служащие» первыми оказались спортсмены ГУ МЧС по Красноярскому краю, на втором месте 13й Пожарный спасательный отряд (Енисейский район), третье место у Специального управления ФПС № 19 МЧС (г. Зеленогорск).