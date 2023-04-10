Красноярских пожарных подняли по тревоге из-за мангала на балконе многоэтажки

Фото: Никита ЖЕГЛОВ

В Красноярске пожарным поступил вызов из-за мангала, который решили развести на балконе жильцы многоквартирного дома. Квартирный пикник решили устроить жители одной из квартир на улице Апрельской: сторонним наблюдателям показалось, что в доме начался пожар, поэтому красноярцы позвонили в МЧС.

На место «пожара» тут же выехали четыре автоцистерны и автолестница. Однако по прибытии оказалось, что пожарные подняли силы зря.

Отметим, что в российском законе не существует прямого запрета на жарку мяса на балконе. Однако ощутимый штраф грозит за нарушение пожарной безопасности – особенно если открытый огонь действительно грозит перекинуться на жилье при малейшей неосторожности.