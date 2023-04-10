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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 15:42

В Красноярском крае нашли свалку с отходами, зараженными африканской чумой свиней

Останки сожгли, а место свалки залили дезинфицирующим раствором
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае обнаружили инфицированные африканской чумой свиней отходы. Они находились на несанкционированной свалке бытовых отходов всего в 300 метрах от села Каратузское, рядом с трассой, ведущей из села в Черемушки.

В мусоре обнаружились кости, остатки мяса и шпика, явно принадлежавшие свиньям. Приехавшие на место ветеринары собрали пробы и обнаружили вирус африканской чумы свиней.

– После отбора проб материал был залит дезинфицирующим раствором, собран в герметичные пакеты и направлен на уничтожение методом сжигания. Место, где находился материал, имеющаяся картонная тара, бытовые отходы залиты дезинфицирующим раствором, — сообщили в Россельхознадзоре.