В Хакасии несовершеннолетний мотоциклист устроил смертельное ДТП и сбежал

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

В Хакасии 17-летний подросток стал фигурантом уголовного дела после смертельного ДТП. Катаясь по селу на отцовском мотоцикле, он насмерть задавил пешехода. Перепуганный подросток сбежал с места аварии, а пешеход скончался от полученных травм.

Трагедия разыгралась 4 апреля поздно вечером, когда молодой человек без прав взял старый отцовский «ИЖ Планета-4». Он поехал из села Нижние Сиры к знакомому в соседнюю деревню Большой Бор, а на обратном пути, уже въехав в родное село, не заметил на улице пешехода.

– Из-за плохого освещения передней фары мотоцикла юноша не заметил на проезжей части мужчину и совершил на него наезд. Несовершеннолетний скрылся с места преступления. От полученных травм мужчина скончался на месте, его тело обнаружили проезжавшие мимо на автомобиле местные жители, — рассказали в СК.

Личность мотоциклиста правоохранители установили уже следующим утром. Они наведались к парню, и тот признал свою вину. Сейчас на него заведено уголовное дело о нарушении ПДД, которое привело к гибели человека, и оставлении места аварии.