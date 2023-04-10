Власти Тувы решили оставить в должности педагога, который избил двух школьных хулиганов

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Власти Тувы намерены оставить работать в школе педагога, который избил двух школьников. Женщина устроила рукоприкладство в отношении парочки хулиганов, которые срывали урок. Учительница написала заявление на увольнение, а в СК организовали проверку, но министр образования республики Елена Хардикова сообщила, что заявление об увольнении учителя пересмотрено.

По словам Хардиковой, стороны провели очную встречу: учитель извинилась перед школьниками, хулиганы также принесли извинения. Последуют ли какие-то санкции со стороны правоохранителей, непонятно.

- По просьбе самого учителя мы не можем комментировать далее. Но, после проведения служебной проверки управленческие решения принятые администрацией школы были изменены, в пользу учителя, – сообщили в Минобразования.