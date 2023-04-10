В Красноярске неизвестные хулиганы отстреливают уток

Фото: Татьяна Адамович

В Красноярске неизвестные начали отстрел уток. Об этом в соцсетях написала красноярка Татьяна Адамович – она приложила фотографии мертвых птиц.

– На Вильского, 14ж кто-то стреляет уток. Прямо передо мной упала летящая утка. В голове дырка как от воздушки. Кому они помешали. Еще могут и в прохожих попасть. Упала почти перед самым носом, – отметила женщина.

Добавим, что охота на уток в городской черте, разумеется, запрещена. Действия неизвестного стрелка, вероятно, подпадают под статью КоАП о стрельбе в неположенных местах, а также, возможно, уголовную статью о жестоком обращении с животными.