В Красноярском крае водитель фуры уснул за рулем и снес железнодорожный переезд

Фото: КрасЖД

В Красноярском крае водитель фуры уснул за рулем, протаранил ж/д переезд и чудом остался жив. Трагедия едва не разыгралась в Нижнеингашском районе, на переезде станции Ингашская. Как рассказали в «КрасЖД», все произошло сегодня утром.

Водитель габаритной машины уснул на подъезде к железной дороге. По ней, к счастью, в этот момент не двигались поезда, и шлагбаум был поднят. Грузовик снес его, заградительное устройство, дорожные знаки и едва не протаранил пост дежурного.

В ЧП обошлось без пострадавших, хотя грузовик оказался заметно поврежден, не говоря уже о ж/д переезде.

– Многотонная фура оказалась в габарите пути, что привело к задержке в пропуске поездов по одному из двух путей. Призываем автомобилистов быть внимательными и бдительными при проезде через железнодорожные переезды. Не подвергайте риску себя и своих пассажиров, а также пассажиров поездов, – воззвали в «КрасЖД».