В Красноярске начался двухмесячник по благоустройству и озеленению

Субботник у Озеро-парка (архив). Фото: пресс-служба администрации Красноярска

На помощь предприятиям, которые занимаются содержанием города ежедневно, приходят добровольцы и волонтеры.

- Помощь горожан требуется там, где по разным обстоятельствам не проводится регулярная уборка, чаще всего на бесхозных территориях. Очень нужны добровольцы для уборки берегов водоемов, территорий по пути к автостоянкам и гаражам: там, где сил бригад регулярной уборки недостаточно для поддержания порядка, – говорит заместитель руководителя департамента городского хозяйства Владимир Стаканов.

Во всех районах города начинаются санитарные пятницы. К уборке могут присоединиться все желающие. В администрациях районов специалисты определят фронт работ, помогут с инвентарем, организуют вывоз собранного мусора.

Самой массовой акцией двухмесячника станет общегородской субботник. В этом году он состоится 22 апреля. К участию приглашаются все горожане. На субботник обычно выходят коллективы предприятий и организаций, общественных объединений, управляющих компаний, клубов по интересам и др. Координацией работы также занимаются в администрациях всех районов города.

Андрей Козиков, депутат Красноярского городского Совета депутатов: «Депутаты горсовета на протяжении нескольких лет принимают личное участие в уборке могил участников ВОВ – считают это своим долгом, данью памяти нашим героям. Что касается двухмесячника по благоустройству и озеленению – призываю каждого красноярца хотя бы на один день отвлечься от неотложных дел и своими руками убрать мусор рядом с домом, покрасить лавочку, высадить дерево. Вспомним мудрость наших праотцов «Построй дом, вырасти сына, посади дерево». Если каждый примет посильное участие, Красноярск станет чище и зеленее. Это наш с вами город, давайте вместе делать его красивым и уютным».

Двухмесячник по благоустройству и озеленению проводится в Красноярске уже больше 20 лет. В этом году он продлится до 9 июня.

Кроме добровольческих акций, в это время в городе моют памятники, готовят к запуску фонтаны, чистят и ремонтируют уличную мебель, дорожные ограждения, остановки, светофоры, дорожные знаки и др. Убираются в это время и на городских кладбищах. Именно во время двухмесячника проводят акции «Неделя памяти». Они проходят перед православным праздником Радоница и перед Днем Победы. Волонтеры помогают приводить в порядок могилы ветеранов, а также убирать мусор, который остается после посещения погостов в выходные дни.