Суд посчитал название красноярской доставки суши противоречащим принципам гуманности и морали Фото: Мария ЛЕНЦ

Арбитражный суд посчитал название красноярской доставки суши «противоречащим принципам гуманности и морали». Об этом сообщает пресс-служба суда.

31 марта Арбитражный суд Красноярского края обязал сушистов изменить название в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу:

- Обозначение противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, - сообщает пресс-служба.

Суд объясняет свою позицию тем, что название доставки видят все без ограничений. А так как оно может вызвать ассоциации с бранной лексикой русского языка, наименование является некорректным и неуважительным к обществу.

В суде отметили, что не представлено никаких доказательств того, что название воспринимается носителями русского языка, как дословный перевод японской транслитерации предложения «день недели - суббота». Ни одного подобного материала в суд не представлено.