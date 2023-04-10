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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 7:54

На севере Красноярского края несколько большегрузов попали в ДТП на скользком спуске

Полиция проводит проверку
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

На севере Красноярского края из-за непогоды сразу несколько большегрузных машин попали в аварию. Несмотря на то, что заявлений в правоохранительные органы не поступало, полиция начала проверку, сообщает ГУ МВД по региону.

На видео, которое опубликовали очевидцы, попало два ДТП. В первом случае водитель не справился с тяжелой техникой, в результате чего машина просто сложилась пополам на скользком спуске.

Водитель второй фуры решил съехать вниз, не дожидаясь, пока поднимется встречная машина. В итоге автомобиль оказался кювете.

Установлено, что участок предназначен для общего пользования и ведет на зимнюю дорогу закрытого типа.