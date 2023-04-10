В Минусинске прошло прощание с погибшим на СВО Максимом Винокуровым

Фото: администрация Минусинска

В Минусинске сегодня, 10 апреля, состоялись похороны погибшего в ходе специальной военной операции Максима Винокурова. Его мобилизовали 29 сентября, сообщает администрация города.

21 мая мужчине исполнилось бы 33 года. Родился Максим в Зеленом бору. В 2009 году закончил профучилище № 61 и получил профессию тракториста. После этого пошел в армию, где служил механиком.

В зоне СВО он служил водителем. Погиб Максим Винокуров на поле боя в станице Кременной Северодонецкого района ЛНР.

Прощались с бойцом с 11 до 12.00 в центре культурного развития.