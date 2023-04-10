Житель Таймыра вместо оплаты интим-услуг перевел 28 тысяч рублей мошенникам

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Таймыра 2003 года рождения решил воспользоваться интим-услугами, но нарвался на мошенников. В итоге он потерял 28 тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД России по региону.

Молодой человек нашел сайт с подходящими ему предложениями и позвонил по указанному телефону. Ему озвучили условия – 2 тысячи рублей вперед. После оплаты «представитель компании» запросил еще денег – на возвратную страховку, ведь парень был «новым клиентом».

Так мужчина лишился еще 5,5 тысяч рублей. Еще столько же он отправил после того, как ему сказали, что платеж не прошел. Следующие 15 тысяч парень перевел, чтобы оказаться одним из первых в очереди.

После этого телефонные номера оказались заблокированными.