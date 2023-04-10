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НовостиОбщество10 апреля 2023 6:17

В Северо-Енисейском районе на двух участках дорог ограничили движение для грузовиков из-за гололеда

Об этом сообщают в МЧС
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Северо-Енисейском районе на двух участках дорог ограничили движение для грузовиков из-за гололеда

В Северо-Енисейском районе на двух участках дорог ограничили движение для грузовиков из-за гололеда

Фото: Мария ЛЕНЦ

10 апреля на двух дорогах в Северо-Енисейском районе ограничили движение для грузовиков. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

Ограничения для транспорта категории «Д» начал действовать в 11:00 часов. Из-за гололеда перекрыты участок 246–123 км трассы Северо-Енисейск – Епишино и участок 0–95 км дороги Северо-Енисейск – Вельмо.

Когда ограничения будут сняты, сообщат позднее. Водителей просят учитывать данную информацию.