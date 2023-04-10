В Северо-Енисейском районе на двух участках дорог ограничили движение для грузовиков из-за гололеда Фото: Мария ЛЕНЦ

10 апреля на двух дорогах в Северо-Енисейском районе ограничили движение для грузовиков. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

Ограничения для транспорта категории «Д» начал действовать в 11:00 часов. Из-за гололеда перекрыты участок 246–123 км трассы Северо-Енисейск – Епишино и участок 0–95 км дороги Северо-Енисейск – Вельмо.

Когда ограничения будут сняты, сообщат позднее. Водителей просят учитывать данную информацию.