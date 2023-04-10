Красноярец пытался отсудить у дорожников Кузбасса деньги за разбитый автомобиль Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска пытался получить денежную компенсацию у дорожников Кузбасса за машину, попавшую в ДТП. Историю рассказали в Мариинском райсуде Кузбасса.

В июле 2019 года красноярец ехал в сторону моста через реку Кия на своем BMW 730d, но попал в яму. Машину разворотило так, что восстановление в итоге стоило более 1,6 миллиона рублей.

В середине 2022 года красноярец подал в суд на «МариинскАвтодор», МУП «Мариинец» и администрацию округа. Но казалось, что заключение экспертизы не совпадает с протоколом ГИБДД. Кроме того, красноярец на своем авто уже попадал в ДТП за четыре дня до инцидента. Ну, и собственником иномарки на момент аварии мужчина не был. Суд красноярец проиграл.