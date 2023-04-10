В Красноярске 19-летний лихач лишился автомобиля из-за неоплаты 37 штрафов. Фото: УФ ССП по краю

В Красноярске у 19-летнего лихача отобрали машину из-за неоплаты штрафов. Об этом сообщает пресс-служба УФ ССП.

Юноша взял в привычку нарушать ПДД: превышал скорость, выезжал на выделенки для автобусов. В итоге он накопил 37 штрафов на сумму более 30 тысяч рублей. Однако оплачивать их он не собирался, игнорируя даже приставов.

В итоге машину приставы вместе с инспекторами ГИБДД нашли. Авто было арестовано и помещено на спецстоянку. Если красноярец не оплатит штрафы за 10 суток, его Volvo уйдет с молотка. Кроме того, лихачу предстоит заплатить 38 тысяч рублей за неисполнение решения суда.