Красноярец решил исполнить мечту жены и достать ей сценический халат Киркорова

Фото: vk.com/Сергей Горев

После концерта Филиппа Киркорова в Красноярске один из горожан запустил необычный флешмоб. Он ищет возможность получить сценический халат артиста, в котором тот выступал.

- В одном из номеров на нем был этот потрясающий халат! И он запал в душу моей любимой, и теперь она отправляет меня, как Вакулу, к королю за халатом, - написал Сергей Горев в социальных сетях.

Убеждения, что наряд представлен в единственном варианте для концертов, на супругу не подействовали, поэтому мужчина решил исполнить мечту жены.

Он просит максимального распространения информации с указанием как СМИ, так и известных людей. Тому, на чей репост обратит внимание Филипп Киркоров, мужчина готов выплатить 50 тысяч рублей.