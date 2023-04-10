В Минусинске состоится прощание с погибшими в зоне СВО Владиславом Зубиным и Семеном Рогачевым

Фото: администрация Минусинска

В Минусинске пройдет прощание с бойцами, которые погибли в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает администрация города.

Владислав Зубин не дожил до своего дня рождения буквально месяц – он родился 11 апреля 1997 года, а погиб на поле боя 19 марта. Его похороны состоятся 11 апреля в 14.30 на кладбище Северное-3.

Семен Рогачев родился в Минусинске 11 июня 1985 года. Тут же он окончил сельхозтехникум и получил специальность техник-механик. Он погиб 6 марта. Прощание с ним пройдет 10 апреля в 12-13 часов в траурном зале «Реквием».