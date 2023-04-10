В улицы Красноярска вышло 28 новых автобусов

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске на городские маршруты вышло 28 новых НЕФАЗов. Автобусы поступили в транспортные предприятия по программе «Новый автобус», сообщает мэрия.

НЕФАЗы заменят устаревший транспорт на дорогах Красноярска. Они соответствуют нормам Евро-5 и оборудованы всем необходимых для посадки и перевозки маломобильных пассажиров. В салоне есть видеонаблюдение, USB-зарядки и кнопки для автоматического открытия вентиляционных люков.

Каждый автобус может вместить до 105 человек, сидений в салоне – 29.

В феврале в городе уже появилось 56 новых автобусов. До конца года их количество увеличится еще на 16 штук.