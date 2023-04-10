Красноярцев предупреждают о рекламе нелегальных детских лагерей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске рекламируют нелегальные детские лагеря. Об этом местных жителей предупредил глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Так, в Красноярске была замечена реклама лагерей «Summer stories», «Cool Camp», «Salamanсa», «# разведотряд», «Вин Ванго». Все они действуют на базе эко-кемпинга «Солнечный» в Октябрьском районе.

При этом «Солнечный» не имеет права на ведение такой деятельности, так как не состоит в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления. В таких детских лагерях нет подтверждения соответствия требованиям безопасности. Кроме того, они не прошли проверки на соответствие санитарным нормам и правилам.

В итоге «Солнечному» вынесли предостережение о недопустимости набора детей в лагеря отдыха.