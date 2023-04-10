Под Красноярском с рельсов сошли восемь вагонов с углем

Под Красноярском с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда. Фото: Восточное МСУТ СК РФ

Вечером 9 апреля на станции Красноярск-Восточный с рельсов сошли восемь вагонов, груженных углем. Об этом сообщает Восточное МСУТ СК.

Пострадавших в инциденте нет. К счастью, вагоны не перевернулись. Сейчас устанавливается сумма ущерба и обстоятельства схода с рельсов.

Транспортные следователи начали проверку. Специалисты осматривают место происшествия. Оцениваются действия бригады поезда и лиц, ответственных за безопасность.