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НовостиПроисшествия9 апреля 2023 8:11

В Енисейске подростка подозревают в краже почти 10 тысяч рублей

Вместе с приятелями они расплачивались чужой картой в магазинах
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Енисейске подростка подозревают в краже почти 10 тысяч рублей

В Енисейске подростка подозревают в краже почти 10 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Енисейске подростка подозревают в краже 9,7 тысяч рублей. Ему уже исполнилось 14 лет, он достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, следовательно, будет отвечать по всей строгости закона.

По данным следствия утром 27 марта подросток вместе с двумя своими приятелями (им еще нет 14 лет) приметили, как некий автомобилист припарковал свою машину в переулке, но при этом оставил ее незапертой. Заглянули в салон, нашли внутри кошелек. В кошельке – несколько банковских карт.

В течение двух дней троица расплачивалась в магазинах за свои покупки чужой картой. Обошла 11 торговых точек. В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что ранее подросток уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.