Норильского «наркоплантатора» приговорили к 7 годам лишения свободы. Стоп-кадр видео

Суд вынес приговор жителю Норильска, который устроил наркоплантацию прямо в своей квартире. Ему придется отбывать 7 лет лишения свободы в колонии. В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в начале сентября 2022 года 31-летнего мужчину задержали и нашли в его карманах 22 пакетика, а в них 22 грамма конопли.

Однако когда прибыли с обыском в его квартиру в Талнахе, там было чему удивиться. Палатка, оборудованная в теплицу, с системами орошения и вентиляции, в ней 31 горшок с ухоженной коноплей. У заботливого «садовода» имелось и другое оборудование, химические удобрения и семена для выращивания запрещенного растения. Там же нашли и «урожай» - приготовленный к сбыту наркотик. Общий вес составил более 2,8 кг.