В Красноярске полиция вычислила таксиста, притягивающего к себе чужие деньги Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полиция вычислили таксиста, притягивающего к себе чужие деньги. Мужчина пользовался людской беспечностью, чтобы пополнить собственный карман. Видимо, считал, что ему все сойдет с рук. В скором времени придется отвечать перед судом.

Подробности этой криминальной истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города. Началось все с того, что обвиняемый подвозил на такси клиента и видел, как тот расплачивался через мобильный банк. Беспечный пассажир оставил свой телефон в машине. Таксист тут же воспользовался этим и перевел себе на счет 27 тысяч рублей.

Позже к полицейским обратился другой красноярец, сообщив, что с его счета похищено более 193 тысяч рублей. Как оказалось, он сам привел обвиняемого в свой дом – познакомился с ним на улице. В какой-то момент остался один в помещении, взял телефон хозяина и также через мобильный банк перевел себе деньги.

Нашли его быстро, обвиняемый даже не успел потратить все деньги. Так что кое-что удалось вернуть владельцу. За такие дела обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.