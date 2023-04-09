В Красноярском крае за сутки потушили 17 пожаров Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за минувшие сутки потушили 17 пожаров, в одном из них пострадали женщина и ребенок. К счастью, погибших нет. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ГУ МЧС России по краю, накануне, 8 апреля, около 8:25 утра загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Енисейской в Норильске. Буквально через полчаса пожар был потушен на площади 4 квадратных метров. По предварительной информации причиной стало короткое замыкание.

Также за сутки на территории края зарегистрировано 2 пожара сухой растительности на площади 5 гектара. Добровольная пожарная охрана привлекалась на тушение пожаров 3 раза. За сутки силы и средства подразделений МЧС России четырежды привлекались для помощи ГИБДД на дорожно-транспортные происшествия. Наконец, на контроле спасателей находятся 4 туристские группы в составе 21 человека.