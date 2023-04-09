В Красноярске два отца избили тренера по хоккею Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске двое мужчин жестоко избили тренера детской команды по хоккею с мячом. Сейчас в этой ситуации разбирается полиция, выясняет суть конфликта между наставником юных спортсменов и их родителями.

В минувшую пятницу 7 апреля в ледовой арене «Енисей» проходил турнир по хоккею с мячом среди игроков 2008-2009 годов рождения. Как только он завершился, двое отцом пришли в раздевалку и начали выяснять с ним отношения, предъявляя, что тренер предвзято относится к их детям, неправильно их обучает, не берет их в основной состав.

Разнимать дерущихся пришлось игрокам. На место прибыли сотрудники Росгвардии, она задержали нападавших и доставили в дежурную часть. Одному мужчине 45 лет, другому 41. В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что потерпевшему назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой и будет принято решение в соответствии с законодательством.