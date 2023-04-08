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НовостиПроисшествия8 апреля 2023 8:52

В Туве проводят проверку после появления видео, на котором педагог избила двоих учеников

На кадрах учитель кулаками бьет школьника по спине
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В одной из школ Республики Тыва началась следственная проверка в отношении одного из учителей. Судя по видео, которое появилось в социальных сетях, женщина избила двоих школьников, сообщает СУ СК России по региону.

Сначала следователям предстоит понять, насколько достоверен сам факт избиения. Если он подтвердится, действия педагога будут оцениваться в соответствии с законом.

На самих опубликованных кадрах видно, как преподаватель с силой держит школьника за ухо. Второго ученика женщина бьет кулаком по спине, а тот закрывает голову руками. Все это время слышен смех других учеников и их комментарии.