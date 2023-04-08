Жителей Красноярского края предупреждают о метели и ветре до 25 метров в секунду

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

В центральных и южных районах Красноярского края 9 апреля ожидается очень сильный ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду, местами он будет достигать 25 метров в секунду и больше, возможна метель. Экстренное предупреждение передает ГУ МЧС по региону.

На дорогах возможна гололедица. В горных районах края лавиноопасно.

Напомним, из-за непогоды в Минусинском районе перекрыто движение для автобусов по трассе «Енисей». Если условия станут хуже, ограничения могут ужесточить.