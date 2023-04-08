Красноярский комик Илья Соболев станет соведущим в шоу Павла Воли

Фото: Юлия Катраева, «ГПМ-СПБ» в Красноярске

Комик из Красноярска Илья Соболев стал соведущим в новом авторском шоу Павла Воли на ТНТ. Первый выпуск можно будет увидеть уже 16 апреля.

Как отметил Илья Соболев, предложение вместе вести проект он принял сразу же:

- Мне нравится команда, которая делает этот проект. С Пашей мы на одной волне, поэтому точно найдем смешное в том, что будем делать.

Юмористический проект «Шоу Воли» будет выходить по вечерам в воскресенье. В планах у ведущих – обсуждение свежих новостей, подведение итогов недели и общение со звездами и зрителями. Можно будет ждать интерактив, абсурдные конкурсы и неожиданные музыкальные опыты.