В Железногорске из-за давней обиды 46-летний мужчина ограбил рыбацкий домик

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Железногорске полиция задержала 46-летнего мужичину, которого подозревают в серии краж. Как он признался, на преступление его толкнула давняя обида, рассказали в ГУ МВД по региону.

Оказалось, что одного из потерпевших мужчина знал – тот когда-то общался с его родителями и однажды отказался поделиться с ними свежим уловом. За это житель Железногорска решил наказать «обидчика». Он вскрыл его рыбацкий домик и забрал охотничье ружье, бензин и снял с лодки дорогой мотор. Общий ущерб составил 120 тысяч рублей.

Полицейские также установили, что мужчина причастен к целой серии краж из садовых домиков. К части из них он привлекал помощника. Большую часть похищенного удалось найти и вернуть хозяевам.