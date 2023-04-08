Жители Красноярского края перевели мошенникам больше 44 миллионов рублей за неделю

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с начала недели 235 человек стали жертвами телефонных мошенников. Они перечислили аферистам 44,3 миллиона рублей, сообщает прокуратура региона.

Аферисты продолжают работать по широко известным схемам. Например, одной из жительниц Ленинского района они сообщили, что на нее оформляется доверенность на получение кредитов. Чтобы избежать этого, а также помочь найти «мошенника», женщина оформила на себя кредит в размере более 1,5 миллионов рублей и перевела его на «безопасный» счет.

Общая сумма нанесенного мошенниками ущерба жителям края с начала года – 618,2 миллиона рублей.