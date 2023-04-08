В Минусинском районе из-за плохой погоды ввели ограничения на проезд транспорта категории «D»

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

Из-за неблагоприятных погодных условий на юге края ввели ограничения для проезда транспорта категории «D». Они затронули участок с 424 по 446 километр автодороги «Р-257», сообщает ГИБДД региона.

При этом, если погода станет хуже, ограничения могут ужесточить и распространить на другие участки дорог. Водителей просят отказаться от выездов за город, если это возможно.

Если непогода застала вас в пути, то постарайтесь переждать ее на специальных площадках и кемпингах.